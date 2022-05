POL-IZ: 220518.4 Horst: Einbruch während der Arbeitszeit

Itzehoe (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Itzehoe am Dienstagnachmittag sucht die Kripo nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können. Im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr war der Bewohner einer Wohnung des Hochhauses in der Brunnenstraße ortsabwesend. In dieser Zeit begab sich ein Unbekannter in das Gebäude und drang gewaltsam in das Zuhause des Anzeigenden ein. Der Täter entwendete einen ...

mehr