POL-PDLD: Edenkoben - Nicht nur grober Unfug...

Edenkoben (ots)

... ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch eine unbekannte Gruppierung aus, die im Edenkobener Stadtgebiet unterwegs war. Mutmaßlich war die Gruppe von der Radeburger Straße in Richtung der Weinstraße unterwegs. Dabei beschädigten sie neben einer Bushaltestelle befindliche Poller, nahmen Warnbaken und Warnleuchten einer Baustellenabsicherung sowie dazugehörige Verkehrsschilder mit und hoben schlussendlich sogar einen Gullydeckel am Fahrbahnrand aus. Anschließend stellten die Unbekannten die Gegenstände in einem angrenzenden Hof ab.

Zeugen und eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, dass es sich hier nicht um einen Streich handelt. Vielmehr geht hier eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer aller Art aus, die deshalb beispielsweise im Baustellenbereich verunfallen oder sogar in den Kanalschacht fallen können. Aus diesem Grund wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln und Sachbeschädigung ermittelt.

