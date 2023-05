LPI-G: Ohne Versicherung dafür mit Alkohol

Altenburger Land (ots) - Altenburg: In der Elie-Wiesel-Straße beschädigten am 19.05.2023, gegen 21:30 Uhr, derzeit Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus die Briefkastenanlage sowie die Türen des Hauseingangs. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

