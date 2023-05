LPI-G: Versuchter Einbruch in Gartenlaube.

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein 47-jähriger Radfahrer befuhr am 18.05.2023, gegen 18:10 Uhr die Obere Heerstraße in Selka. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte er mit dem Fahrrad und zog sich Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Durch den Rettungsdienst wurde der 47-jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

