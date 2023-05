Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo in Altenburg - wer kennt diese Personen?

Altenburg (ots)

Rositz: Die Kriminalpolizei in Altenburg hat seit dem 23.09.2022 die Ermittlungen zu einer Betrugs- bzw. Diebstahlshandlung zum Nachteil einer damals 71-jährigen Frau aufgenommen.

Diese befand sich am Tattag in einem Supermarkt in Rositz. Gegen 10:30 Uhr stahlen drei bislang nicht identifizierte Frauen die Geldbörse der Seniorin, welche sie in einem Einkaufsbeutel mit sich führte. Im unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang führten zwei der drei Täterinnen mit denen im Portemonnaie befindlichen EC-Karten insgesamt zwei unberechtigte Abhebungen durch. Die Täterinnen hoben dabei an dem Geldautomaten einer Bank in der Karl-Marx-Straße einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten ab.

Aufgrund vorhandener Videotechnik konnten die Täterinnen beim Abbuchen der Bargeldsumme aufgenommen werden.

Wer kennt diese Personen oder kann Hinweise zu deren Identität? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

