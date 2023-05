LPI-G: Widerrechtlich Zugang verschafft

Altenburg (ots) - Löbichau: Eine 78-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia befuhr am 18.05.2023, gegen 17:00 die B7 in der Absicht, nach links auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei geriet sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und landete im Graben. Am Fahrzeugen sowie am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: ...

mehr