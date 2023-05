LPI-G: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 17.05.2023 im Zeitraum von 16:00-17:30 Uhr stahlen unbekannte ein in der Bonhoefferstraße abgestelltes E-Bike und entkamen damit unerkannt. Das Fahrrad war mittels Schloss am Metallrohr eines Balkons angeschlossen. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

mehr