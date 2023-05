POL-PDMT: Lykershausen - Älterer Opel Corsa fährt gegen Bruchsteinmauer und flüchtet

Bad Ems (ots) - Am Dienstag, den 09.05.2023, wurde in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr, ein am rechten Fahrbahnrand der Straße "Insel Silberau", Höhe Kreisverwaltung, geparkter, orangefarbener PKW Opel Corsa, durch ein vermutlich wendendes Fahrzeug an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, Tel.: 02603 9700, in Verbindung ...

