Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laterne beschädigt - Zeugen gesucht

Ransbach - Baumbach (ots)

Der Polizei wurde am 9.5. um 02:00h eine abgeknickte Straßenlaterne in Ransbach-Baumbach in der Sälzerstraße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass diese durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

