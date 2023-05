Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alkoholisierter Fahrradfahrer

Wirges (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wird in der Bahnhofstraße in Wirges ein Fahrradfahrer festgestellt, der in Schlangenlinien fährt und aufgrund fehlender Lichtvorrichtung insgesamt schlecht sichtbar ist. Bei diesem konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte das Ergebnis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste auf dem Heimweg sein Fahrrad schieben.

