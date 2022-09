Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugenaufruf nach Aufbruch von Baustellencontainer

Vreden (ots)

Tatzeit: zwischen 15.09.2022, 16:45 Uhr, und 16.09.2022, 07:00 Uhr;

Tatort: Vreden, Otto-Hahn-Straße

Einen Baustellencontainer aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Vreden an der Otto-Hahn-Straße. Die Täter setzten einen Radlader um, der als Diebstahlsicherung vor dem Behältnis gestanden hatte. So gelangten sie an die Türen des mobilen Lagers und brachen ein Vorhängeschloss auf. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Akkuwinkelschleifer. Ob sie weitere Gegenstände mitnahmen ist noch unklar. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

