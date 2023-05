LPI-G: Mit Drogen unterwegs

Altenburger Land (ots) - Meuselwitz: Im Zeitraum vom 13.05.2023 bis zum 18.05.2023 versuchten derzeit Unbekannte die Eingangstür einer Gartenlaube gewaltsam aufzubrechen, wobei an dieser ein Schaden in dreistelliger Höhe verursacht wurde. Entwendet wurde nichts. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr