Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230820 - 0970 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitagabend fiel einer Streife gegen 22.50 Uhr die Fahrweise eines PKW auf, der im Bereich der Gallusanlage in den Gegenverkehr fuhr. Dies nahmen die Polizisten zum Anlass das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Als dies dem Fahrzeugführer signalisiert wurde, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei überfuhr er zwei rote Ampeln, touchierte zwei unbeteiligte Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand, und beschädigte einen Verkehrspoller. Als das Anhalten des Fahrzeugs im Rahmen der Verfolgungsfahrt letztlich gelang, nahm der Fahrzeugführer seine Beine in die Hand und versuchte so weiter zu flüchten. Die verfolgenden Polizisten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell ermittelt: der 43 Jahre alte Mann verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und war mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

