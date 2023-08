Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230818 - 0966 Frankfurt - Niederursel: "Vertrauensvolle" Nachbarin

Frankfurt (ots)

(lo) Am vergangenen Mittwoch (16. August 2023) kam es in der Niederurseler Landstraße zu Durchsuchungsmaßnahmen und zur Festnahme einer 59-jährigen Frankfurterin, die den Ruf einer vorbildlichen Nachbarin ausnutzte, um ihre Nachbarn zu bestehlen.

Die 59-Jährige hatte sich über mehrere Jahre hinweg um zwei ältere, hilfsbedürftige und zum Teil demente Nachbarn gekümmert. Im Januar dieses Jahres verstarben beide Nachbarn innerhalb von nur zwei Tagen. Die 87-jährige Nachbarin verstarb am 19.01.2023 im Krankenhaus und der 80-jährige Nachbar verstarb nur zwei Tage später am 21.01.2023 zu Hause. Die Beschuldigte war für beide unabhängig voneinander eine enge Vertrauensperson. Zudem verfügte sie als Einzige über einen Schlüssel zu den jeweiligen Wohnungen. Nachdem den Angehörigen aufgefallen war, dass nach dem Tod der Senioren vermehrt Wertgegenstände in der Wohnung fehlten, erstatteten sie Anzeige gegen die 59-Jährige. Bei dem 80-Jährigen wurde eine Rolex-Uhr im Wert von ca. 5.000 Euro und bei der 87-jährigen Nachbarin eine Münzsammlung sowie Schmuck im Wert von ca. 50.000 Euro entwendet.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte in diversen Verstecken in der gesamten Wohnung der Tatverdächtigen Bargeld in Höhe von 4.750 Euro sowie der Gold- und Silberschmuck der verstorbenen 87-Jährigen, der in diversen Porzellanvasen versteckt war, aufgefunden werden.

