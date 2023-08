Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230817 - 0964 Frankfurt - Schwanheim: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Streifenbeamte des 10. Polizeireviers haben in der Nacht zu Mittwoch (16.08.2023) zwei mutmaßliche Autoknacker in Schwanheim festgenommen.

Die beiden 21 und 27 Jahre alten Männer fielen den Beamten gegen 01:50 Uhr bei ihrer nächtlichen Streifenfahrt auf, da diese im Bereich Zehntgasse / Alt-Schwanheim auffällig in einen geparkten Pkw schauten. Aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens entschlossen sich die Beamten, eine Personenkontrolle durchzuführen. Beim Anblick der Streife versuchte das Duo jedoch umgehend die Biege zu machen. Die Beamten eilten den Männern nach und konnten sie in der Schwarzbachstraße festnehmen. Einer von ihnen verlor unterwegs noch einen grünen Handschuh und hielt bei der Festnahme einen Schraubendreher in der Hand. An einem Fahrzeug, das eine Stunde zuvor noch unbeschädigt abgestellt wurde, konnten zudem frische Hebelspuren festgestellt werden.

Die Beamten verbrachten die beiden Männer zur Polizeidienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Männer mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

