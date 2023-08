PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mutmaßliche Fischdiebe festgenommen +++ Sachbeschädigung an Kfz +++ Einbruch in Lagerschuppen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mutmaßliche Fischdiebe festgenommen,

Oberursel, Oberstedten, Montag, 14.08.2023, 02:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden in Oberursel, Oberstedten drei junge Männer festgenommen, welche mutmaßlich zuvor versucht hatten aus dem Teich einer Fischzucht Fische zu stehlen. Gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich Personen auf dem betroffenen Gelände aufhalten würden. Mehrere Polizeistreifen fuhren unmittelbar vor Ort und konnten ebenfalls Personen mit Taschenlampen feststellen. Nach einem kurzen Fluchtversuch in Richtung des angrenzenden Waldes konnten drei 20-, bzw. 21-jährige Bad Homburger festgenommen werden, welche Eimer mitführten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden diese wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises aufgenommen, welche unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Zeugenhinweise bittet.

2. Sachbeschädigung an Kfz,

Friedrichsdorf, Schäferstraße, Samstag, 12.08.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 05:00 Uhr

(eh) Im Zeitraum von Samstag, 12.08.2023, 15.00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 05:00 Uhr kam es in der Schäferstraße in Friedrichsdorf zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Auto. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Tatmittel die hintere linke Scheibe ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200EUR. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Lagerschuppen,

Neu-Anspach, Friedhofsweg, Samstag, 29.07.2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 09:30 Uhr

(eh) In der Zeitspanne zwischen Samstag, dem 29.07.2023 und Sonntag, dem 13.08.2023 kam es in Neu-Anspach in der Straße "Friedhofsweg" zu einem besonders schweren Fall des Diebstahles aus einem Lagerschuppen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem verschlossenen Lagerraum und entwendeten zwei Gartengeräte, ein Solarmodul sowie eine leere Aluminiumkiste. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 2.500EUR. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell