PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus in der Zeit von Freitag, 11.08.2023 bis 13.08.2023, 10:30 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Sachbeschädigung der Eingangstür zum Nachteil einer Gaststätte Tatort: Wallstraße, 61440 Oberursel-Bommersheim Tatzeitraum: 12.08.2023, 00:30 Uhr bis 12.08.2023, 05:00 Uhr Samstagnacht beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in Oberursel-Bommersheim, indem sie den Glaseinsatz zersplitterten. Der Schaden wird auf ca. 800,00 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/6240 0 entgegen.

Diebstahl von Felgen und Autoreifen

Tatort: Industriestraße, 61449 Steinbach (Ts.) Tatzeitraum: 08.08.2023, 14:00 Uhr bis 12.08.2023, 13:00 Uhr Die unbekannten Täter entfernten mittels eines Werkzeugs die beiden Vorderreifen eines Anhängers samt Felge. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 300,00EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/6240 0 entgegen.

Polizeistation Usingen

Straftaten

Diebstahl eines Weidezaungerätes

Tatzeit: Freitag, 11.08.2023, 10:00 Uhr bis Freitag, 11.08.2023, 21:13 Uhr Tatort: 61389 Schmitten, Haidgesweg Ein unbekannter Täter entwendete ein Weidezaungerät (das Gerät gibt Stromstöße auf den Zaun ab und wird an eine Batterie, ähnlich einer Fahrzeugbatterie geklemmt), welches für jedermann zugänglich neben dem Zaun einer eingezäunten Weide stand. Das Stehlgut wird auf ca. 400 EUR geschätzt

Die Polizei Usingen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle

Radfahrer missachtete Rechts-vor-Links

Unfallzeit: Samstag, 12.08.2023, 15:02 Uhr Unfallort: 61250 Usingen, Hattsteiner Allee Ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Neu-Anspach befuhr die Schillerstraße in Richtung Wirthstraße. Ein 44-jähriger PKW-Führer aus Usingen befuhr mit seinem PKW (blauer Golf) die Hattsteiner Allee in Richtung Schlagweg. Der Radfahrer missachtete das Rechts-vor-Links-Gebot, sodass es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten PKW kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Vorsorglich wurde dieser mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

Radfahrer beim Überholen angefahren

Unfallzeit: Samstag, 12.08.2023, 18:02 Uhr Unfallort: 61273 Wehrheim, B456 aus Wehrheim in Richtung Bad Homburg Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Wehrheim befuhr mit seinem PKW (grauer Skoda Fabia) die B456 in absteigender Richtung. Ein 77-jähriger Radfahrer aus Oberursel befuhr mit seinem Fahrrad ebenfalls die B456 in gleicher Fahrtrichtung. Auf Höhe des Stationskilometers 7,000 setzte der PKW-Fahrer zum Überholvorgang an und touchierte hierbei mit dem rechten Außenspiegel das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte hierdurch in den rechten Fahrbahngraben. Der Radfahrer wurde zwecks weiterer Abklärung durch einen RTW in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Einschätzungen entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell