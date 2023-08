POL-HG: Durchsuchung führt zu Drogenfund +++ Unfallflucht +++ Onlinebetrug +++ Besonders schwerer Diebstahl aus Postfiliale

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Durchsuchung führt zu Drogenfund,

Mittwoch, 09.08.2023, 19:30 Uhr, Bad Homburg, Am Baumgarten / Am Pilgerrain

(my)Am Mittwochabend wurde Am Baumgarten in Bad Homburg eine Polizeistreife von einem Zeugen auf eine dreiköpfige Jugendgruppe aufmerksam gemacht, die Betäubungsmittel konsumieren würden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Gruppierung ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Beim Ansprechen der Personengruppe konnte in unmittelbarer Nähe eine noch frische, rauchende Zigarette mit Cannabis-Geruch festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung eines 21-jährigen des Trios konnte eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden. Zudem wurde ebenfalls der PKW eines 43-jährigen, der sich wenige Meter neben der Kontrollörtlichkeit befand, mithilfe eines polizeilichen Drogenspürhundes durchsucht. Hierbei konnten weitere verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Lediglich gegen einen 47-jährigen aus der Gruppierung wurde zunächst kein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die anderen beiden Männer wurden im Anschluss für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Inwieweit die drei Personen und die sichergestellten Gegenstände in Verbindung zueinanderstehen, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises ergeben.

2. Unfallflucht,

Oberursel, Obere Zeil, 09.08.2023, 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(jg) Am gestrigen Mittwoch, den 09.08.2023 kam es zwischen 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr in Oberursel Bommersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer des beschädigten grauen Volkswagen Tiguan stellte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am späten Nachmittag zu seinem Fahrzeug rückkehrte, entdeckte er erhebliche Beschädigungen an der hinteren Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

Die Polizeistation in Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden.

3. Onlinebetrug,

Glashütten, 09.08.2023, 16:30 Uhr

(jg) Am Mittwochnachmittag brachte eine 81-jährige Glashüttenerin einen Onlinebetrug zur Anzeige. Der Dame wurde auf dem Bildschirm ihres Computers eine Warnmeldung angezeigt, welche den Hinweis darauf gab, dass dieser Computer gehackt worden sei. Dabei wurde eine Telefonnummer angezeigt, welche zu einem Windows Mitarbeiter führen sollte. Die Geschädigte kontaktierte die Nummer und wurde dazu aufgefordert eine dreistellige Summe für ein Antivirenprogramm zu bezahlen. Dieser Forderung kam sie nach. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Seien Sie misstrauisch. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

4. Besonders schwerer Diebstahl aus Postfiliale, Kronberg am Taunus, Oberhöchststadt, Oberurseler Straße 6, Mittwoch, 09.08.2023, 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr

(eh) Am Mittwoch, dem 09.08.2023, kam es in Zeit von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Postfiliale in der Oberurseler Straße in Oberhöchstadt. Unbekannte drangen durch die Eingangstür mittels Aufbrechen des Schlosszylinders in die Filiale ein. Hier entwendeten sie einen an der Wand stehenden Tresor. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 02:30 einen lauten Knall auf einer Parkfläche oberhalb der Postfiliale, woraufhin sie drei dunkel gekleidete Personen wahrnahm. Der gestohlene Tresor konnte am nächsten Morgen unweit des besagten Parkplatzes aufgefunden werden. Diebesgut gibt es nicht. Der Sachschaden an Eingangstür und Schrank beläuft sich auf circa 150EUR.

Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

