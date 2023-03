Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 35-Jährigen auf der Bundesautobahn A 61

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Breyell (ots)

Am Dienstagvormittag, 28.03.2023 um 10:50 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 35-jährigen Litauer als Beifahrer in einem in Hagen zugelassenen Skoda. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte ihn wegen Betrug. Hier muss der Litauer noch eine neunmonatige Freiheitsstrafe verbüßen. Die Staatsanwaltschaft in Gießen hatte einen Haftbefehl wegen Beihilfe zum Raub erlassen. In diesem Fall war noch eine 239-tägige Freiheitsstrafe offen. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell