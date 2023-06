POL-REK: 230621-1: Einbrecher beschädigten Fensterscheibe

Wesseling, Kerpen (ots) - Unbekannte entwendeten Werkzeuge aus Firmenwagen Am Montag (20. Juni) haben bislang unbekannte Täter in Wesseling einen Transporter aufgebrochen und es bei einem anderen Fahrzeug versucht. In Kerpen kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch. Ermittler der Kriminalkommissariate 22 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. In Wesseling sind derzeit Unbekannte in der Zeit von etwa 16 bis 18.15 Uhr ...

mehr