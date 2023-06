Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230619-3: Polizeifahndung nach Tankbetrüger - Zeugensuche

Frechen (ots)

Mann soll mehrere hundert Liter Diesel getankt und nicht bezahlt haben

Polizisten fahnden derzeit nach einem etwa 30 bis 40-jährigen Fahrer eines roten Ford Transit, der am Sonntagnachmittag (18. Juni) mehrere hundert Liter Diesel an einer Tankstelle in Frechen getankt haben und ohne diese zu bezahlen davon gefahren sein soll. Der Unbekannte habe dunkle kurze Haare und eine kräftige Statur. Zur Tatzeit habe er einen Hut, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue kurze Hose getragen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen fuhr der Unbekannte gegen 17.45 Uhr auf das Tankstellengelände an der Kölner Straße. Dort habe er an zwei Zapfsäulen insgesamt mehrere hundert Liter Diesel getankt. Im Anschluss sei er in den Verkaufsraum gegangen, um Tabakwaren zu kaufen. Ohne den Kraftstoff zu bezahlen, fuhr der Mann davon. Als die Mitarbeiterin den Tankbetrug bemerkte, alarmierte sie die Polizei.

Polizisten befragten Zeugen und nahmen eine Strafanzeige auf. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

