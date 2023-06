Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230619-2: Blutproben bei alkoholisierten Radfahrern angeordnet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten untersagen Weiterfahrt

Polizisten haben am Samstag (17. Juni) in Brühl und Wesseling zwei alkoholisierte Radfahrer (42, 46) kontrolliert und die Entnahme von Blutproben angeordnet. Einer der Männer soll sich bei mehreren Stürzen ohne Fremdeinwirkung leicht verletzt haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Kurz nach Mitternacht hielten Polizisten auf der Pingsdorfer Straße den 46-Jährigen an. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf. Zeitgleich meldete sich eine Zeugin über den Notruf und gab an, dass der Radfahrer mehrfach gestürzt sei. Die Polizisten stellten frische Verletzungen bei dem Mann fest und forderten einen Rettungswagen an. Anschließend führten sie mit dem Leichtverletzten einen Atemalkoholvortest durch. Das Gerät zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an. Im Anschluss der Behandlung des mittlerweile Beschuldigten entnahm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe.

Kurz vor Mitternacht fiel einem anderen Streifenteam an der Kreuzung Berzdorfer Straße und Mühlenweg ein weiterer Radfahrer (42) durch seine Fahrweise auf. Ein Atemalkoholvortest bei dem 42-Jährigen zeigte einen Wert von über 2,2 Promille. Ein Arzt im Krankenhaus entnahm die angeordnete Blutprobe. Anschließend untersagten die Beamten dem alkoholisierten Mann die Weiterfahrt.

Die beiden Radfahrer müssen sich nun in Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (hw)

