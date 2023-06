Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230618-1 Brand in einem Mehrfamilienhaus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (16.Juni 2023) gegen 21:20 Uhr kam es in Bergheim, Im Funkenkamp, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort sahen die Polizisten eine erhebliche Rauchsäule und Flammen im ersten Obergeschoss des Hauses. Dieses Geschehen sah zuvor auch eine aufmerksame Zeugin, die umgehend die Feuerwehr alarmierte. Während der Löscharbeiten konnte aus der brennenden Wohnung eine verletzte Frau von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden. Die 52-jährige Bewohnerin wurde schwerverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Wohnhaus ist durch den Brand zurzeit unbewohnbar. Zur Brandursache liegen bislang keine Hinweise vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (el)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell