Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230616-2: Polizisten stoppen Verdächtigen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Mann soll mit zwei weiteren Personen Roller entwendet haben

Polizisten haben am frühen Freitagmorgen (16. Juni) einen Tatverdächtigen (20) in Brühl gestellt. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen gemeinsam mit zwei Unbekannten ein Kleinkraftrad entwendet und beschädigt zu haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise zu den beiden weiteren Verdächtigen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er habe bemerkt, dass drei Jugendliche mit einem Roller auf einem Fußweg in der Nähe der Straße "Am Ringofen" gefahren seien. Zudem sollen sie auf einen Gegenstand eingeschlagen haben.

Die Beamten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, flüchteten die drei Personen in Richtung der Straße "Neue Bohle". Neben ihnen war ein beschädigter Roller abgestellt. Die Beamten stellten einen 20-Jährigen im Bereich der Euskirchener Straße. In der Nähe fanden die Beamten außerdem Teile eines Versicherungskennzeichens. Die Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher, informierten den Halter und fertigten eine Strafanzeige. Kriminalpolizisten haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

