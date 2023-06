Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230615-5: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Kerpen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft -Kreis fahndet derzeit nach bislang unbekannten Tätern. Die Gesuchten sollen zwischen Dienstagnachmittag (13. Juni) und Mittwochmorgen (14. Juni) mehrere Transporter in Kerpen aufgebrochen und Werkzeug sowie Maschinen entwendet haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen brachen die Unbekannten im Tatzeitraum einen VW Crafter und einen Ford Transit im Bereich der Lothringer Straße sowie jeweils einen VW Crafter an der Dr.-Orth-Straße und der Zeißstraße auf. In allen Fällen entwendeten sie Werkzeug und Werkzeugmaschinen. Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren an den betroffenen Transportern und nahmen Strafanzeigen auf. (sc)

