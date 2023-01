Ulm (ots) - Das E-Bike stand zwischen Samstag und Sonntag in einer Garage in der Friedhofstraße. Die war wohl nicht abgeschlossen. Ein Unbekannter gelangte in die Garage und nahm das Fahrrad mit. Laut der Eigentümerin war das Fahrrad der Marke Giant mit einem Schloss gesichert. Das Polizeirevier Eislingen hat die ...

mehr