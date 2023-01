Ulm (ots) - Zwischen 16.15 Uhr und 20.15 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür an einem Gebäude in der Straße Essenbrühl auf. So gelangten sie ins Innere und suchten nach Brauchbarem. Dabei wühlten sie auch in Schränken und Schubladen. Die Täter fanden Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Mit ...

mehr