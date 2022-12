Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Die Feuerwehr Mülheim hatte heute, am 26.12.2022, einige kleinere Einsätze

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 9:00 Uhr hatte im evangelischen Krankenhaus, hier in Mülheim, ein Rauchmelder auf einer Station im 5. OG ausgelöst und die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und zwei Führungsfahrzeugen zur Einsatzstelle an. Vor Ort wurde gemeldet, dass sich ein Kirschkernkissen in einer Mikrowelle entzündet hatte und den Melder auslöste. Der Bereich wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz begangen und kontrolliert. Ein leichter Brandgeruch lag in der Luft und konnte durch querlüften beseitigt werden. Dieser Einsatz dauerte ca. 30 min.

Um 17:05 Uhr wurde ein ausgelöster CO-Melder in einem Mehrfamilienhaus an der Adolfstraße gemeldet. Zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug und 2 Führungsfahrzeugen aus. Vor Ort machten sich Bewohner auf der Straße bemerkbar und gaben der Feuerwehr wichtige Informationen. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter schweren Atemschutz begangen, kontrolliert und CO-Messungen durchgeführt. Ein leicht erhöhter Wert konnte ermittelt werden und die Gasversorgung wurde abgesperrt. Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten nach kurzer Belüftungsdauer wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Energieversorger wurde hinzugezogen und hat weitere Kontrollen/Messungen im Objekt durchgeführt. Während des Einsatzes wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, Brandgeruch am Hans-Böckler-Platz gemeldet. Zu diesem Parallel-Einsatz wurde der Löschzug Heissen mit einem weiteren Führungsdienst alarmiert. Hier konnte ein Defekt an einer Leuchtstofflampe festgestellt werden. Die Leuchte wurde deaktiviert und die Räumlichkeiten belüftet. Beide Einsätze wurden fast zeitgleich nach ca. 40 min. abgeschlossen.

Um 18:30 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim ein ausgelöster Heimrauchmelder in Speldorf, an der Jakob Straße gemeldet. Auch hier rückte die Feuerwehr mit einem Löschzug und einem Führungsfahrzeug aus. Vor Ort machten sich Nachbarn aus dem Haus bemerkbar, meldeten Brandgeruch aus einer Erdgeschoss Wohnung und dass sich der Bewohner noch in der Wohnung befinden sollte. Bei der Erkundung vor Ort wurde eine Person im Wohnzimmer, am Boden liegend erkannt werden. Dieser reagierte auf klopfen am Fenster und war bei Bewusstsein. Auf der Rückseite des Hauses wurde ein offenstehendes Fenster erkannt. Über dieses konnte ein Trupp unter schweren Atemschutz schnell in die Wohnung eindringen und die Wohnungstür gewaltfrei öffnen. Der Bewohner wurde ins Freie gebracht, durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Für das Auslösen des Heimrauchmelders war angebranntes Essen auf dem Herd ursächlich. Hier kam es lediglich zu starkem Brandgeruch ohne Rauchentwicklung. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Wohnung wurde mittels Hochleistungslüfter belüftet und bleibt bewohnbar. Die Polizei hat die Objektsicherung übernommen und Kontakt zu Angehörigen aufgenommen.

Seit Dienstbeginn kam es n der Zeit von 8:00 bis 21:00 Uhr zu weiteren 47 Rettungseinsätzen sowie 3 Hilfeleistungseinsätzen kleineren Umfangs. DHa

