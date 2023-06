Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230615-4: Kennzeichen von geparkten Autos abgerissen

Frechen (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach bislang unbekannten Tätern, die am frühen Mittwochmorgen (14. Juni) in Frechen die Kennzeichen von neun Autos entfernt haben. Die Fahrzeuge der Marken Seat, Ford, Mazda, VW, Toyota, Audi und Mercedes waren an der Burgstraße abgestellt. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 5.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte die abgerissenen Kennzeichen neben den Fahrzeugen oder in einem nahegelegenen Grünstreifen liegen ließen. Sie stellten die Kennzeichen sicher und fertigten Strafanzeigen. Inwiefern die betroffenen Autos beschädigt wurden, ist Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalbeamten. (sc)

