POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Personen auf der B 192

Am 25.09.2022 kam es gegen 11:45 Uhr auf der B 192, am Abzweig Krukow, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines PKW Mazda die B 192 in Fahrtrichtung Penzlin und beabsichtigte nach links in Richtung Krukow abzubiegen. Zur selben Zeit befand sich ein 60-jähriger Fahrer eines PKW VW im Gegenverkehr. Der Fahrer des PKW Mazda übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden VW Fahrer und stieß in der weiteren Folge mit diesem frontal zusammen. Dabei wurde der 60-jährige Fahrer des PKW VW leichtverletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht werden. Während der Rettungsmaßnahme und der Unfallaufnahme musste die B 192 auf Höhe der Unfallstelle für die Dauer von ca. 15 Minuten voll gesperrt werden. Für die anschließenden Bergungs- und Abschleppmaßnahmen erfolgte für ca. eine Stunde eine halbseitige Sperrung. Der Fahrzeugverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 57.000 Euro geschätzt. Neben den zum Einsatz gebrachten zwei Funkstreifenwagen der Polizeihauptreviere Waren und Neubrandenburg waren zwei Notärzte, zwei Rettunsgwagen sowie 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Krukow und Penzlin im Einsatz. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

