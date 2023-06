Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei stoppt mehrere Raser bei Kontrollen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd Geschwindigkeitskontrollen an der Speyerer Straße durch. Die Geschwindigkeit der vierspurigen Straße ist innerhalb des Stadtgebiets auf 50 km/h beschränkt. Leider zeigte sich, dass es immer noch Unverbesserliche gibt, die durch ihre Raserei sich und andere gefährden. Neben mehreren kleineren Verstößen musste die Polizei auch deutliche Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit feststellen. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mehr als 26 km/h zu schnell, zwei weitere lagen mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen sogar mehr als 36 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Trauriger Spitzenreiter war aber ein Taxifahrer, der mit knapp 100 km/h unterwegs war, also doppelt so schnell fuhr als erlaubt.

Alle vier Raser müssen mit einem Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen.

