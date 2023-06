Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230615-1: Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Fußgänger

Kerpen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochmorgen (14. Juni) ist in Kerpen-Buir ein Fußgänger (26) leicht verletzt worden. Die Polizei sucht den bislang unbekannten Fahrer eines älteren Kombis mit einer Lackierung in silbergrau-metallic.

Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 26-Jährige gegen 6.45 Uhr auf der Straße "Neuer Weg" in Richtung Merzenicher Straße unterwegs gewesen sein. Der Unfallort liegt in einer verkehrsberuhigten Zone, in der Autos lediglich mit Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Auf Höhe der Hausnummer 36 soll sich der Kombi dem Fußgänger von hinten genähert haben. Der 26-Jährige gab an, dass er sich umgesehen habe, als er ein Motorengeräusch gehört habe. Im selben Moment habe ihn der Unbekannte, vermutlich mit der Beifahrerseite seines Autos, touchiert. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Wagen von der Unfallörtlichkeit. Polizisten nahmen den Unfall auf und sicherten Spuren. (hw)

