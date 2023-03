POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots) - Wremen. Am gestrigen Sonntag (19.03.2023) kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Rolf-Dirksen-Weg in Wremen. Die Geschädigte, eine 73-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, parkte ihren blauen VW Golf auf dem Parkplatz am Deich. Als Sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte Sie eine nicht unerhebliche Beschädigung an der Beifahrertür fest. ...

