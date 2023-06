Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230614-2: Trickdieb erbeutet Bargeld und Schmuck

Hürth (ots)

Täter gab sich als Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft aus

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (13. Juni) in Alt-Hürth die Fahndung nach einem 30 bis 35 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, sich als Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft ausgegeben und aus der Wohnung eines Seniors Bargeld und Schmuck entwendet zu haben.

Hinweise zu dem Täter, der kurzes schwarzes Haar und einen 'Blaumann' getragen haben soll, nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 15.10 Uhr soll der bislang Unbekannte an der Tür des Seniors am Schlangenpfad geklingelt haben. Der Mann habe sich als Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft, der das Haus gehöre, ausgegeben und habe die Heizungen überprüfen wollen. Der Geschädigte habe den Unbekannten daraufhin in seine Wohnung gelassen. Während der Senior das Thermostat der Heizung im Wohnzimmer bedienen sollte, habe der Mann angeblich die Heizkörper im Schlafzimmer kontrolliert. Außerdem soll er den Geschädigten abgelenkt haben, indem er ihn nach einem Glas Wasser fragte. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte der Senior fest, dass Bargeld in dreistelliger Höhe und Schmuck fehlte. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell