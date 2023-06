Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230613-4: Polizisten nehmen Verdächtigen fest

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen führten zu Wohnungsdurchsuchung und Haftbefehl

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Polizisten des Rhein-Erft-Kreises haben nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen am frühen Dienstagmorgen (13. Juni) einen Mann (27) in Wesseling festgenommen. Dem Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, im November 2022 in zwei Wohnungen in Brühl eingebrochen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben. Die Beamten durchsuchten außerdem die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten Beweismaterial sicher. Der Festgenommene muss sich zeitnah vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 7 Uhr trafen Polizisten den 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler unter anderem Mobiltelefone und Drogen sicher. Zudem nahmen sie den Tatverdächtigen fest. Bestandteil der weiteren Ermittlungen ist die Auswertung der aufgefundenen und sichergestellten Beweismittel.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit haben die Beamten des Rhein-Erft-Kreises gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamts (LKA) NRW Spuren ausgewertet und die vorliegenden Indizien und Beweismittel zusammengefügt. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu dem 27-jährigen Tatverdächtigen. Aufgrund des bestehenden dringenden Tatverdachts erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes und stellte einen Haftbefehl aus. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell