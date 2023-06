Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230613-3: Mutmaßliche Spendenbetrüger festgenommen

Brühl (ots)

Tatverdächtige gaben vor, für Gehörlose zu sammeln

Polizisten haben am Montagnachmittag (12. Juni) in Brühl zwei junge Männer (20, 23) festgenommen. Sie sollen vorgetäuscht haben, Spenden für Menschen mit Behinderung zu sammeln, um sich schließlich an dem gespendeten Bargeld selbst zu bereichern. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges verantworten.

Gegen 16.35 Uhr meldete ein Zeuge (46), dass er auf dem Balthasar-Neumann-Platz Bargeld für einen Verein für Menschen mit Behinderung gespendet habe. Ihm sei jedoch seltsam vorgekommen, dass der Spendensammler in einen Audi S6 mit französischem Kennzeichen eingestiegen sei. Daraufhin sei er dem Fahrzeug und den drei darin befindlichen Personen bis zum Thüringer Platz gefolgt und habe die Polizei verständigt. Der Mann, dem der Zeuge das Bargeld gab, trafen die Beamten im Fahrzeug auf dem Thüringer Platz an. Er leugnete die Vorwürfe, obwohl die Beamten bei einer Durchsuchung nach Ausweispapieren das Bargeld in Höhe der auf dem Klemmbrett notierten Spenden bei dem 23-Jährigen fanden. Im Audi befanden sich neben dem Klemmbrett auch noch weitere Blanko-Spendenzettel sowie weiteres Bargeld. Die Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Verein oder Verband für behinderte Menschen konnte der Tatverdächtige nicht belegen. Die Beamten nahmen den bereits mehrfach wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Einen (20) der beiden anderen Insassen des Audis stellten weitere Beamte wenig später auf der Dresdener Straße. Ein Zeuge meldete, dass der Tatverdächtige zu dem Audi zurückgekehrt sei und sich nun wieder im Bereich des Thüringer Platz befinde. Da der 20-Jährige laut ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits wegen Betrugs in Erscheinung getreten war, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Der dritte Tatverdächtige ist bislang unbekannt.

Die Polizisten beschlagnahmten das Bargeld, das Klemmbrett mit dem entsprechenden Spendenzettel und das Mobiltelefon des 23-Jährigen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die ebenfalls an diesem Tag in Brühl Geld gespendet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

