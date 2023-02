Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einladung der Medien ++ T. 27.02.23, 13:00 Uhr ++ Vorstellung PHK'in Birgit Insinger als neue Leiterin der Polizeistation Bad Bodenteich ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Bad Bodenteich/Rosche/Wrestedt

Mit Birgit Insinger hat die Polizei in der Region Bad Bodenteich/Aue/Rosche eine neue Leitung. Die 56 Jahre alte Polizeihauptkommissarin, die im Landkreis Celle lebt, war in den letzten Jahren im Nachbarkreis in verschiedensten Funktionen im Einsatz- und Streifendienst, Zentralen Kriminaldienst sowie auf Polizeistationen im Einsatz; und in den letzten fünf Jahren war Insinger für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeiinspektion Celle verantwortlich und hat somit u.a. beste Erfahrungen im Umgang nicht nur mit den Sozialen Medien.

Birgit Insinger übernimmt fortan die Verantwortung für mehr als ein Dutzend Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte der Polizeistation Bad Bodenteich. Der Einsatzbereich der Station erstreckt sich dabei auf den städtischen und ländlichen Bereich von Bad Bodenteich sowie die Samtgemeinden Aue und Rosche.

Zur Vorstellung, Pressegespräch und Fototermin zusammen mit dem Leiter des Polizeikommissariates Uelzen, POR Oliver Suckow, laden wir die Medien

am Montag, 27.02.2023, um 13:00 Uhr

im Gebäude der Polizeistation Bad Bodenteich Schützenstraße 10 - 29389 Bad Bodenteich

ein.

++ Über eine kurze Rückmeldung bei Teilnahme unter Tel. 04131-8306-2324 oder pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de freuen wir uns. ++

