Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230613-1: Eingangstür einer Bankfiliale aufgebrochen - Polizei fahndet nach Flüchtigen

Bergheim (ots)

Vernebelungsanlage ausgelöst - Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten Geldautomatensprengung aufgenommen

Mit mehreren Streifenteams und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis in der Nacht zu Dienstag (13. Juni) nach einem dunkelgrauen Audi RS 6 gefahndet. Die Insassen stehen im Verdacht, die Eingangstür einer Bankfiliale in Bergheim-Niederaußem aufgebrochen zu haben. Nachdem eine Vernebelungsanlage in der Bank ausgelöst hatte, flüchteten die bislang Unbekannten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 gehen Hinweisen nach, dass es sich um eine versuchte Geldautomatensprengung gehandelt haben könnte.

Mehrere Zeugen beobachteten gegen 2.40 Uhr wie zwei dunkel gekleidete Personen mit einem Gegenstand versuchten die Glasschiebetür der Bankfiliale an der Dormagener Straß aufzuhebeln. Die Unbekannten sollen Kappen getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Bei dem Versuch eine zweite Glasschiebetür gewaltsam zu öffnen soll die verbaute Sicherheitstechnik aktiviert worden sein. Die Täter seien umgehend geflüchtet und in einen vorfahrenden Audi mit Gummersbacher Städtekennung gestiegen. Anschließend seien sie mit hoher Geschwindigkeit über die Bundestraße (B) 477 in Fahrtrichtung Bergheim gefahren.

Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizisten stellten am Tatort fest, dass es zu keiner Explosion gekommen war. Lediglich ein Element der Glasschiebetür hatten die Täter beschädigt. Kriminalbeamte sicherten bereits Spuren am Tatort. Die Fachleute der Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises gehen aktuell davon aus, dass auch in diesem Fall die in der Bankfiliale verbaute Sicherheitstechnik effektiv gewirkt und die Tatvollendung verhindert hat. (hw)

