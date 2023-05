Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch/ Taschendiebe/ Hausfriedensbruch

Iserlohn (ots)

Am Freitagabend zwischen 22 und 23.10 Uhr wurde An der Schlacht eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck.

Eine 74-jährige Iserlohnerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter An Pater und Nonne bestohlen. Während sie zwischen 11.15 und 11.45 Uhr ihre Waren zusammensuchte, hing ihre Handtasche am Riemen über ihrer Schulter. An der Kasse musste sie feststellen, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse herausgezogen wurde. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die meist in heimischen Discountern nach meist älteren Opfern Ausschau halten. Fast täglich melden sich Betroffene im Märkischen Kreis, weil ihnen die Geldbörse gestohlen wurde. Der schlechteste Platz, Wertsachen aufzubewahren, ist der Einkaufswagen: Deshalb sollten (Hand-)Taschen mit Geldbörsen keinesfalls in den Einkaufswagen gelegt oder angehängt werden. Stattdessen sollte man Wertsachen in Innentaschen von Jacken oder Mänteln verwahren. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Denn - auch das passiert leider immer wieder - die Täter gehen sofort zum nächsten Geldautomaten und heben Geld ab, bevor ihr Opfer überhaupt bemerkt hat, dass es bestohlen wurde.

Ein 43-jähriger hat am Samstagabend einen Discounter an der Karl-Arnold-Straße betreten, obwohl er dort bereits nach diversen Streitigkeiten Hausverbot hat. Als ihn ein Mitarbeiter entdeckte und rauschickte, beleidigte und bedrohte er den Mitarbeiter. Der holte die Polizei. Die Polizeibeamten befragten den Mann später draußen auf der Straße und schrieben Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung und Beleidigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell