Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoscheinwerfer gestohlen/Körperverletzung auf Kirmes/Briefe und Pakete aus Postablage entwendet

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die beiden Frontscheinwerfer eines 5er BMW entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Autowerkstatt In der Dönne geparkt. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. (schl)

Im Zuge der Kirmes an der Hohe Steinert kam es am Freitagabend zu einer Körperverletzung. Gegen 23:40 Uhr schlug ein 18-Jähriger eine 18-Jährigen mit der Faust. Zudem trat er sie. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der 18-jährige Täter erhielt einen Platzverweis. (schl)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagvormittag mehrere Pakete und Briefsendungen aus einer Postablage an der Knapper Straße entwendet. Eine Zeugin beobachtete die beiden ca. 45-jährigen Männer dabei, wie sie die Pakete in einem Hinterhof in derselben Straße öffneten. Sie konnten durch die Polizei im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Wie viele Sendungen betroffen waren, ist nicht bekannt. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

