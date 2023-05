Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Discounter bestohlen

Kierspe (ots)

Eine 66-Jährige ist am Freitag in einem Discounter an der Friedrich-Ebert-Straße bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Geldbörse während des Einkaufs in einem Rucksack verstaut. Im Kassenbereich stellte sie dann den offenstehenden Rucksack und die fehlende Geldbörse fest. Vom Diebstahl hatte sie nichts gemerkt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell