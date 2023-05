POL-MK: Fenster an Grundschule beschädigt

Neuenrade (ots) - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter mehrere Fallrohre vom Philipp-Neri-Haus an der Bahnhofstraße. Die Täter montierten die 8-9 Kupferrohre fachmännisch ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

mehr