FW Stockach: Baum über Fahrbahn

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Stockach Hoppetenzell (ots)

Die Feuerwehr Stockach Abteilung Hoppetenzell wurde über die Schleife des Abteilungskommandanten am 18.05.2023 um 16:04 Uhr mit dem Stichwort "Baum über Fahrbahn" in die Johanniterstraße in Richtung Sportplatz alarmiert. Vor Ort wurde ein größerer Baum, welcher quer über die Fahrbahn lag, vorgefunden. Der Baum wurde zersägt und die Fahrbahn wieder freigeräumt.

Im Einsatz waren 2 Feuerwehrangehörige.

Geschrieben von D. Traber

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell