Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche Auf'm Reck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am frühen Montagabend (14.11., 17.00 - 19.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in zwei Wohnhäuser an der Straße Auf'm Reck verschafft. Beide Häuser stehen zwischen den Straßen Hopfenweg und Varenseller Weg. Derzeitigen Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher durch Hebeln jeweilige Fenster in den rückwärtigen Bereichen der Einfamilienhäuser. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen. Aus beiden Häuser nahmen die Täter nach aktuellem Stand Bargeld mit. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher aus einem der Häuser Schmuck und eine Armbanduhr.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell