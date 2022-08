Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Opel beschädigt

Meppen (ots)

Heute kam es zwischen 10 und 10:30 Uhr An der Straße Bült in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pkw streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den am linken Fahrbahnrand, in Höhe eines dortigen Restaurants, stehenden blauen Opel Zafira. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

