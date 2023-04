POL-DA: Reinheim-Ueberau: Nach Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - An mindestens drei Fahrzeugen in Darmstadt haben sich bislang unbekannte Kriminelle in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht. Ein in der Kattreinstraße abgestellter schwarzer Mercedes geriet zwischen Sonntagabend (16.4.) und Montagmorgen (17.4.) in den Fokus der Kriminellen. Sie öffneten auf unbekannte Art und Weise den Wagen und entwendeten ...

mehr