Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

An mindestens drei Fahrzeugen in Darmstadt haben sich bislang unbekannte Kriminelle in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht.

Ein in der Kattreinstraße abgestellter schwarzer Mercedes geriet zwischen Sonntagabend (16.4.) und Montagmorgen (17.4.) in den Fokus der Kriminellen. Sie öffneten auf unbekannte Art und Weise den Wagen und entwendeten eine schwarze Ledertasche.

Aus einem weißen Volkswagen, der in der Martin-Buber-Straße parkte, machten sich Kriminelle am Montagabend (17.4.), zwischen 17.20 und 20.30 Uhr, einen Rucksack und Laptop zur Beute. Zuvor schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein, um an die Gegenstände zu gelangen.

Auch die Scheibe eines blauen Fords in der Riedlingerstraße wurde am gleichen Tag zwischen 18 und 22.15 Uhr von Unbekannten eingeschlagen. Hieraus erbeuteten sie ebenfalls einen Rucksack und Laptop. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die drei Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell