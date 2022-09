Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

In Grevenbroich wurde in der Nacht von Mittwoch (21.09) auf Donnerstag (22.09.), zwischen 23:15 Uhr und 06:45 Uhr, auf der Goethestraße ein Fahrzeug entwendet. Der Eigentümer hatte seinen Audi-Avant in grau dort geparkt und stellte am Donnerstagmorgen das Fehlen seines Fahrzeuges fest. Zum Tatzeitpunkt war am Wagen das Kennzeichen GV-U 777 angebracht.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges machen?

Diese Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

