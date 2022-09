POL-NE: Großbrand am Schrottplatz Morgensternsheide

Neuss (ots) - Am Donnerstag (22.09.) bemerkte ein 58-Jähriger Neusser, wie sich zwei Personen an und teilweise in seinem Fahrzeug an der Tiberiusstraße zu schaffen machten. Nachdem er die Personen ansprach, entfernten sich die Täter, ein 32-jähriger Dormagener und ein 23-jähriger Kaarster, in Richtung Grimlinghauserbrücke. Die hinzugerufene Polizei konnte die Diebe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellen und bei ...

mehr