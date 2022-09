Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Diebe nach Diebstahl aus einem Pkw

Neuss (ots)

Am Donnerstag (22.09.) bemerkte ein 58-Jähriger Neusser, wie sich zwei Personen an und teilweise in seinem Fahrzeug an der Tiberiusstraße zu schaffen machten. Nachdem er die Personen ansprach, entfernten sich die Täter, ein 32-jähriger Dormagener und ein 23-jähriger Kaarster, in Richtung Grimlinghauserbrücke. Die hinzugerufene Polizei konnte die Diebe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen stellen und bei einer Durchsuchung der Personen das Diebesgut auffinden. Nach Feststellen der Identität wurde die beiden Diebe wieder entlassen, sie müssen sich nun wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen verantworten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Ob die Täter für weitere Taten in Frage kommen ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun. Zudem schließen sie ihr Fahrzeug ab, auch wenn sie für einen kurzen Moment ihr Fahrzeug aus den Augen lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell